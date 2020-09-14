الامارات | نجم جزائري كبير معروض للعب مع الأهلي المصري

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم جزائري كبير معروض للعب مع الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حفيظي بلايلي والد ووكيل أعمال لاعب أهلي جدة السعودي، الجزائري يوسف بلايلي، إن النادي تراجع عن قرار إعارته للأهلي المصري وفضل بيعه نهائيا مقابل أربعة ملايين يورو.
وقال بلايلي (28 عاماً) في تصريحات نقلها موقع "في الجول" المصري: "أهلي جدة تراجع عن قراره بإعارة يوسف بلايلي للأهلي المصري لمدة موسم"، مضيفاً: "الاتفاق كان قد تم بالنسبة للاستعارة لكن أهلي جدة قرر (أول من أمس) بيع اللاعب وحدد سعره". وأكمل: "نقلت هذا الكلام للأهلي المصري وأنتظر معرفة موقفه".
من جهة أخرى، تغيب بلايلي عن الرحلة الخاصة بنقله إلى السعودية وهو ما أثار غضب إدارة أهلي جدة، مما دفع المشرق العام على الفريق طارق كيال لوصفه بـ"اللاعب غير المنضبط"، مضيفاً: "النادي لا يريد لاعب يشارك باسمه فقط ولكن يبحث عمن يقاتل في الملعب".
وكان بلايلي قد انضم إلى الأهلي السعودي قادما من الترجي في صيف 2019، ويمتد عقده حتى صيف 2022، فيما يعتبر من نجوم المنتخب الجزائري الذين توجوا العام الماضي بكأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر.
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