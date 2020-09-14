الامارات | حصيلة كورونا ترتفع في الهلال السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة كورونا ترتفع في الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم عن إصابة لاعبه نواف العابد بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين في الفريق إلى سبعة لاعبين.

وكان الهلال أعلن عن إصابة الاعبين: محمد الواكد، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، وحمد العبدان، وصالح الشهري، فضلاً عن إداري في الفريق، لينضم إليهم نواف العابد

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واستكملت مباريات دوري أبطال آسيا بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن تنتهي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

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