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الامارات | حصيلة كورونا ترتفع في الهلال السعودي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة ترتفع في الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم عن إصابة لاعبه نواف العابد بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين في الفريق إلى سبعة لاعبين.

وكان الهلال أعلن عن إصابة الاعبين: محمد الواكد، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، وحمد العبدان، وصالح الشهري، فضلاً عن إداري في الفريق، لينضم إليهم نواف العابد

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واستكملت مباريات دوري أبطال آسيا بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن تنتهي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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