الامارات | حصيلة كورونا ترتفع في الهلال السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة كورونا ترتفع في الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم عن إصابة لاعبه نواف العابد بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين في الفريق إلى سبعة لاعبين.
وكان الهلال أعلن عن إصابة الاعبين: محمد الواكد، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، وحمد العبدان، وصالح الشهري، فضلاً عن إداري في الفريق، لينضم إليهم نواف العابد
واستكملت مباريات دوري أبطال آسيا بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن تنتهي في الثالث من شهر أكتوبر المقبل.
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