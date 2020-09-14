شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء عزمي مجاهد في نادي الزمالك بدلاً من الحامدية الشاذلية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد نجم فريق الطائرة بالزمالك ومنتخب مصر السابق داخل مقر النادي بميت عقبة بدلاً من الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل.

وجاء قرار منصور، بسبب قرار وزير الأوقاف بمنع فتح قاعات العزاء بسبب انتشار فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عزاء عزمي مجاهد في نادي الزمالك بدلاً من الحامدية الشاذلية السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.