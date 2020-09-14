شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي ينفي شائعات «المؤامرة» في صفوف الاتحاد: «كله كذب وافتراء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن ما ما أثير عن وجود أزمة ومؤامرة داخل معسكر الاتحاد السكندري قبل مباراة الأهلي اليوم في الدوري لا أساس له من الصحة .
وقال مصيلحي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن هذ الكلام غير صحيح بالمرة والموضوع كله كذب مطالباً الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء شائعات مغرضة هدفها ضرب استقرار الفريق قبل مباراة مهمة .
وقال أنا كرئيس للنادي جاهز للرد على جميع الصحفيين والإعلاميين مثلما حدث الان.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر محمد مصيلحي ينفي شائعات «المؤامرة» في صفوف الاتحاد: «كله كذب وافتراء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.