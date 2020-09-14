شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي ينفي شائعات «المؤامرة» في صفوف الاتحاد: «كله كذب وافتراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أن ما ما أثير عن وجود أزمة ومؤامرة داخل معسكر الاتحاد السكندري قبل مباراة الأهلي اليوم في الدوري لا أساس له من الصحة .

وقال مصيلحي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن هذ الكلام غير صحيح بالمرة والموضوع كله كذب مطالباً الجميع بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء شائعات مغرضة هدفها ضرب استقرار الفريق قبل مباراة مهمة .

وقال أنا كرئيس للنادي جاهز للرد على جميع الصحفيين والإعلاميين مثلما حدث الان.