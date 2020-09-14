شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بسيوني يوضح موقف بيراميدز من المفاوضات مع اللاعبين والمدربين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز دخول الإدارة مؤخراً في مفاوضات رسمية مع أي من أسماء لاعبي أو مدربي الدوري المصري، والذين تم تداول الحديث عنها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.
وأوضح عمرو بسيوني للمركز الإعلامي ببيراميدز أن النادي يحافظ على طريقته وأسلوبه في التفاوض لضم أي لاعب جديد، ويتفاوض مباشرة مع اللاعب في الفترة القانونية المسموح بها، واللاعب المرتبط بتعاقد يتفاوض مباشرة مع ناديه مثلما حدث في جميع الصفقات الماضية.
وشدد مدير التعاقدات على أن الأمر ذاته ينطبق على المديرين الفنيين والمدربين، موضحا أن أي مدرب مرتبط بتعاقد مع نادي لن يتفاوض بيراميدز معه بأي حال من الأحوال.
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