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ناقد رياضي: محمد مصيلحي اكتشف خيانة اللاعبين واتفاق للهزيمة من الأهلي

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عصام شلتوت الناقد الرياضي عن اكتشاف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي لموامرة من 4 لاعبين بصفوف الفريق الكروي الأول وخيانة لمدربهم طلعت يوسف، للاطاحة به من قيادة الفريق خلال المباراة التي تقام بينهما اليوم الاتنين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. .

وكتب شلتوت، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي توتير :«مصيلحي يكشف مؤامرة من 4 لاعبين منهم نجم طرد من معسكر الفريق خططوا لهزيمة ثقيلة للخلاص من طلعت يوسف.

ندوة تحت بعنوان الثقافة وتأثيرها على المجتمع بحضور محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري - صورة أرشيفية

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