شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي ومروان محسن يقودان هجوم الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي ومروان محسن.

ويأتي على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ووليد سليمان، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد، وأحمد فتحي، وجيرالدو، وعربي بدر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أليو بادجي ومروان محسن يقودان هجوم الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.