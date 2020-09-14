شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح صالة الجمباز الجديدة في نادي الشمس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح مجلس إدارة النادي برئاسة د.أسامة أبوزيد في السابعة من مساء اليوم صالة الجمباز الجديدة بعد تطويرها وتحديثها بالكامل على اعلي مستوي. وشهد الافتتاح حضور كبار المسئولين عن الرياضة في مصر.
ويتم تقديم مجموعة من العروض الفنية والمهارية الخاصة لأسرة الجمباز على هامش حفل الافتتاح.
ويبذل مجلس الإدارة مجهوداً كبيراً داخل النادي منذ انتخابه قبل ثلاث سنوات حيث تك افتتاح اكثر من صرح رياضي وإنشائي ضخم وكان آخرهم افتتاح مجمع حمام السباحة الجديد بعد ان كان مغلقا لأكثر من عشر سنوات.
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