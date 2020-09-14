شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يعلن موعد مواجهتي الأهلي والوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الإثنين موعد مواجهتي الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامتهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح كاف أن لقاء الذهاب سيقام في المغرب في الـ17 من شهر أكتوبر المقبل فيما سيتقام مباراة الإياب في مصر في الـ23 من الشهر ذاته.
وستقام مباراة النهائي في السادس من شهر نوفمبر المقبل.
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الوضع في مصر
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اصابات
101,009
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تعافي
84,161
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وفيات
5,648
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