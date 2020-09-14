تشكيل الأهلي للاتحاد.. عودة ثنائية مروان وبادجي.. وجيرالدو بديلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على الاتحاد في المباراة المقرر لها أن تقام على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ27 للمسابقة.

وشهد التشكيل عودة ثنائية مروان محسن والسنغالي أليو بادجي، ليتواجد الأنجولي جيرالدو بين مقاعد البدلاء مع الحارس الشاب مصطفى شوبير بجانب عمرو السولية العائد من الإصابة.

وضم تشكيل الأهلي كلا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أحمد الشيخ، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن، أليو بادجي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، أحمد فتحي، محمود وحيد، عمرو السولية، عربي بدر، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، جيرالدو، محمود كهربا.

يُذكر أن الأهلي يحتاج إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري للتتويج بلقب الدور للمرة الـ42 في تاريخه، حيث يتربع على صدارة الدوري بـ71 نقطة بينما يأتي زعيم الثغر في المرتبة الخامسة بـ36 نقطة.