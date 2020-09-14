محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أصدر نادي بيراميدز بياناً رسمياً ينفي فيه دخول النادي في مفاوضات مع إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة.
ونفى عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، دخول الإدارة مؤخرا في مفاوضات رسمية مع أي من أسماء لاعبي أو مدربي الدوري المصري، والذين تم تداول الحديث عنها في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن النادي يحافظ على طريقته وأسلوبه في التفاوض لضم أي لاعب جديد، ويتفاوض مباشرة مع اللاعب في الفترة القانونية المسموح بها، واللاعب المرتبط بتعاقد يتفاوض مباشرة مع ناديه مثلما حدث في جميع الصفقات الماضية.
وشدد مدير التعاقدات ببيراميدز على أن الأمر ذاته ينطبق على المديرين الفنيين والمدربين، موضحا أن أي مدرب مرتبط بتعاقد مع نادي لن يتفاوض بيراميدز معه بأي حال من الأحوال.
وأشار إلى أن إدارة بيراميدز تكن كل احترام وتقدير للأسماء التي تم ذكرها وسائل الإعلام وارتباطها بمفاوضات مع النادي، ولكن الواقع يؤكد أن بيراميدز لم يدخل في مفاوضات رسمية مع الأسماء التي طرحت من الدوري المصري إعلاميا في الفترة الأخيرة، وما حدث فإن هناك بعض الوكلاء يرشحون تلك الأسماء لإدارة التعاقدات بالنادي ثم نسمع في الإعلام حديثا عن مفاوضات رسمية وتعاقد رسمي، وهو ما لم ولن يحدث هكذا.
كانت هذه تفاصيل خبر في بيان رسمي.. بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات إيهاب جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.