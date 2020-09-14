رسميًا.. الجونة يُعلن رحيل البرتغالي بيدرو بارني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الجونة المدير الفني البرتغالي، مساء اليوم الإثنين، رحيل بيدرو بارني عن تدريب الفريق، موجها الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وأوضح الجونة، أن القرار جاء بعد الاتفاق المشترك بين النادي والمدرب على الاكتفاء بالفترة السابقة من التعاقد.

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واختار مجلس إدارة الجونة المدرب رضا شحاتةلتولي مهمة القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة، بعد لعب الفريق 26 جولة حتى الآن.

وفي ديسمير 2019، أعلن الجونة التعاقد مع بيدرو بارني، ليتولى القيادة الفنية للفريق، بدءً من يوم 1 يناير ، بعد إقالة الصربي نيبوشا ميلوسيڤيتش من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.