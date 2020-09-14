كاف يعلن المواعيد الجديدة لنصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المواعيد الجديدة لمباريات نصف نهائي والمباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية.

وكان المكتب التنفيذي للكاف، أعلن في وقت سابق عن تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر نادي بيراميدز هو الممثل المصري الوحيد في بطولة الكونفدرالية، حيث سيلتقي بنظيره حوريا كوناكري الغيني.

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وتقام مباريات نصف نهائي الكونفدرالية من مباراة واحدة في المغرب.

وحدد الكاف يوم 19 أكتوبر للمباراة الأولى في نصف نهائي الكونفدرالية بين فريقي نهضة بركان وحسنية أغادير على ملعب محمد الخامس.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز بنظيره حوريا كوناكري، في الـ20 من أكتوبر المقبل، على ملعب الامير مولاي عبد الله.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الـ25 من أكتوبر على ملعب الامير مولاي عبد الله بالمغرب.