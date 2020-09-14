خاص.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع بدر بنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
نفى مصدر مسؤول بالأهلي وجود مفاوضات مع الرجاء المغربي لضم بدر بنون مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال المصدر، في تصريحات ليلا كورة: "ما يتم تداوله من بشأن وجود مفاوضات لضم بدر بنون غير صحيح".
وخاض بدر بنون (26 عاما) 12 مباراة ببطولة الدوري المغربي، و7 مباريات بدوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الرجاء أمام الزمالك يوم 17 أكتوبر في المغرب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 23 أكتوبر.
جدير بالذكر أن بنون يعد أحد ناشئي الرجاء المغربي، وخرج معارا للوداد الفاسي ونهضة بركان، قبل العودة مجددا لصفوف الرجاء.
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