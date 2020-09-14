"أشعل معركة في سموحة ووقع للزمالك".. من هو صفقة الأهلي المستهدفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر مسوؤل بالأهلي إن لجنة التخطيط بقطاع الكرة، طلبت من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأحمر مراقبة محمود رزق مدافع الإتحاد السكندري في مباراة اليوم بعد وضعه ضمن المرشحين الانضمام للأهلي في الموسم الجديد.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري we المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ، إن التواصل بين الأهلي ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري مستمر ولم ينقطع بخصوص الحديث عن اإمكانية ضم اللاعب.

وأضاف المصدر، أن الاتحاد لا يمانع بيع اللاعب حتي الآن لكن بشرط الحصول علي لاعب او اثنين من الأهلي علي سبيل الإعارة بجانب مبلغ مالي سيتم الاتفاق عليه في حالة وجود موافقة نهائية من فايلر علي ضمه.

وخطِف محمود رزق، مدافع الاتحاد السكندري، الأنظار كأحد أبرز المواهب في الموسم الحالي ببطولة الدوري الممتاز بتسجيله 6 أهداف على الرغم من شغله مركز قلب الدفاع.

ويتفوق رزق على كل مهاجمي الاتحاد فهو الأكثر تسجيلاً للأهداف لفريقه ببطولة الدوري على الرغم من أن زعيم الثغر يضم بين صفوف المهاجم الدولي السابق خالد قمر والليبي أنيس السلتو والبوركينابي رزاق سيسيه المعار من الزمالك.

ويبلغ رزق من العمر 30 عاماً حيث إنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990 وبدأ مشواره الكروي في قطاع الناشئين بنادي المنصورة واستمر معه حتى الصعود للفريق الأول بقيادة طارق سليمان المدير الفني الأسبق للفريق الدقهلاوي وهو ما ساهم في وصوله المدافع الشاب لمنتخب مصر للشباب.

في عام 2015 طفى اسم رزق للسطح بعد أن اشتبك فرج عامر رئيس نادي سموحة وحلمي طولان المدير الفني للفريق بالأيدي بسبب المدافع الشاب لتنتهى الأزمة برحيل المدرب عن فريقه السكندري.

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طولان قرر خضوع رزق لفترة معايشة بعد انتهاء عقد المدافع مع نادي المنصورة وطلب التعاقد معه مشيداً بقدراته الفنية والبدنية حيث إن المدافع يتميز بقدراته البدنية ويبلغ طوله 195 سم ويتميز بألعاب الهواء ولكن عامر رفض واتهم مدرب الفريق بالسمسرة في جلسىة بالنادي ليشتبكا بالأيدي بعد التراشق بالألفاظ.

وقال فرج عامر في تصريحات تليفزيونية " طولان يرغب في التعاقد مع لاعب تعرض للصليبي ثلاثة مرات، واشترط التعاقد معه وإلا الرحيل ".

ورد طولان " محمود رزق موهبة متميزة تعرض للإصابة بالصليبي مرة واحدة فقط، وسبق له أن وقع لنادي الزمالك لكن بسبب مشاكل إدارية فشلت الصفقة والأهلي مهتم به واستطلع رأيي عبر فتحي مبروك ".

ووجه طولان رسالة للأهلي وقال " محمود رزق هديتي للأهلي".

الأهلي بعدها تدخل وحصل على توقيع رزق بعد استقصاء موقفه ليعلق وائل جمعة مدير الكرة الأسبق بالنادي الأحمر " رزق نال إشادة لاعبي الأهلي السابقين في سموحة مما ساهم في ضمه".

وقرر الأهلي اعارة رزق لنادي الإنتاج الحربي ليتم الحكم عليه بصورة أشمل وكان يقود الفريق العسكري في هذه الفترة شوقي غريب ليتعرض للإصابة بالرباط الصليبي للمرة الثالثة ويستغي عنه النادي الأحمر.

وانتقل رزق الموسم الماضي للإتحاد بعد توصية من طولان مدرب الأخضر السابق ليساهم هذا الموسم في وصول فريقه إلي المركز الخامس بتسجيله 6 أهداف وصناعة هدف.