الاتحاد السكندري لمصراوي : نور السيد بيخلص على نفسه واستبعدناه من مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد عبد الجليل إمام مدير الكرة بفريق الاتحاد السكندري أن اللاعب نور السيد لم يقدر أهمية مواجهة الليلة بين الأهلي والاتحاد السكندري لذلك تم استبعاده من قائمة الفريق.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة 27 في بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحتاج الأحمر للفوز به لضمان حسم اللقب رقم 42 في تاريخه.

وفي تصريحات ليلا كورة قال عبد الجليل :"استبعدنا نور السيد من معسكر المباراة لأنه لا يقدر أهمية مواجهة الأهلي، ومركز الاتحاد في جدول الدوري".

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وأضاف عبد الجليل :"سيتم اتخاذ اللازم مع نور السيد بعد المباراة وفقاً للائحة، لكن لم يتم استبعاد أي لاعب أخر غيره، وليس من العقل أو المنطق التهاون في مباراة مثل هذه".

وأنهى مدير الكرة في الاتحاد :"مباراة الأهلي ستشاهدها مصر بالكامل، واللاعب الذي لا يتعامل مع الأمر بجدية يكون بذلك (بيخلص على نفسه)".

يُذكر أن نور السيد تم استبعاده من المعسكر بعدما تسبب في خروج الجميع عن التركيز بسبب أفعال غير احترافية في المسعرك قبل سويعات من مواجهة الأهلي.