فيفا يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة للقضاء على الفساد في الرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وقع جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وغادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، مذكرة تفاهم للقضاء على الفساد والجريمة في الرياضة.

ويتضمن التعاون المشترك استخدام كرة القدم كوسيلة لتعزيز قدرة الشباب على مواجهة الجريمة وتعاطي المخدرات وتدريبهم على المهارات الحياتية.

وكتبت غادة والي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا أؤمن بقوة الرياضة لجعل الشباب يتمتعون بصحة جيدة وسعادة، ومساعدة النساء والفتيات على النهوض وإيجاد الوظائف، وتمكيننا من إعادة البناء بشكل أفضل بعد تأثير فيروس كورونا، ولتوجيه هذه القوة، نحتاج إلى حماية الرياضة من الفساد والجريمة، أنا فخورة بالانضمام إلى جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم".

واختتمت: "أنا سعيدة بتعهد جياني انفانتينو رئيس الفيفا، بعدم تسامحه مع الفساد، لقد توصلنا لاتفاق بين فيفا ومنظمة الأمم المتحدة، معاً من أجل نزاهة كرة القدم، وحماية الشباب من العنف والاستغلال في الرياضة، وذلك لتقديم اللعبة للجميع".