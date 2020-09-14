ملخص مباراة أهلي دبي وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا “عودة إماراتية لأجواء البطولة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص لمباراة شباب أهلي دبي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا الذي تقرر استئناف مبارياته على الأراضي القطرية، في صورة دورة مجمعة مثلما حدث في البرتغال الشهر الماضي حين استضافت ما تبقى من مباريات دوري أبطال أوروبا.

نقلت مباراة “أهلي دبي وشاهر خودرو” على قناة IRIB Varzesh الإيرانية، وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وشهد ستاد الجنوب بمدينة الوكرة فوز شباب الأهلي دبي بهدف دون رد، سُجل خلال الشوط الثاني من المباراة، ليحقق الفريق الإماراتي عودة مذهلة إلى مضمار المنافسة على المقعد الثاني المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، شريطة تعرض باختاكور الأوزبكي للخسارة أمام الهلال في وقت لاحق من مباريات اليوم.

ويحتل باختكور الأوزبكي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن الهلال السعودي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي في المركز الثالث شباب الأهلي دبي بثلاث نقاط، ويتذيل شاهر خودرو المجموعة دون أي نقطة، ليتأكد خروجه من دور المجموعات بخسارة اليوم.

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أهلي دبي 1-0 شاهر خودرو

استاد الجنوب (قطر – الوكرة)

دوري أبطال آسيا (المجوعة الثانية – الجولة الثالثة)

انتهت

ملخص الأحداث الرئيسية لمباراة شباب الأهلي دبي وشاهر خودرو

أهلاً بكم في بث مباشر لحظة بلحظة لنقل أحداث مباراة “أهلي دبي وشاهر خودرو” ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

???? تشكيلة أهلي دبي: مجد ناصر – عبد العزيز حسين – محمد مرزوق – وليد عباس – يوسف جابر – عزيزجون جانيف – ماجد حسن – إسماعيل الحمادي – عبد الله النقبي – احمد الهاشمي – أحمد خليل.

مجد ناصر – عبد العزيز حسين – محمد مرزوق – وليد عباس – يوسف جابر – عزيزجون جانيف – ماجد حسن – إسماعيل الحمادي – عبد الله النقبي – احمد الهاشمي – أحمد خليل. ???? تشكيلة شاهر خودرو: ماتين سافيان – حسن جعفري – فرشد فرجي – علي نعمتي – محمد فرامرزي – علي طهران – حسين مهربان – أكبر صادقي – علي نبي زاده – أمين قاسمينجاد – محمد ريزا خالتباري.

ماتين سافيان – حسن جعفري – فرشد فرجي – علي نعمتي – محمد فرامرزي – علي طهران – حسين مهربان – أكبر صادقي – علي نبي زاده – أمين قاسمينجاد – محمد ريزا خالتباري. 40″ ???? بطاقة صفراء ضد لاعب شاهر خودرو “ساديجي” .

42″ ???? بطاقة صفراء للاعب شباب أهلي دبي “عبد الله النقبي”.

44″ ???? تغيير أول لنادي شاهر الإيراني بنزول “سيف الله” بدلاً من نابيزديه”.

55″ ???? تغيير أول في صفوف الأهلي بنزول “سهيل عبد الله” بدلاً من إسماعيل الحمادي.

56″ ???? بطاقة صفراء للاعب الأهلي “ناصر ماجد”.

65″ ???? تغييران في صفوف الأهلي بمشاركة “محمد جمعة عيد وإدواردو” بدلاً من أحمد العطاس وعبد الله النقبي”.

69″ ???? بطاقة صفراء للاعب شاهر “جعفري”.

76″ ⚽️ جووول..هدف أول لشباب أهلي دبي بواسطة البديل “عبد الله سهيل” بعد تمريرة من عبد العزيز البلوشي.

79″ ???? تغيير هجومي في صفوف شاهر بمشاركة “محمد غازي” بدلاً من ميهرابان.

81″ ???? تغييران في صفوف أهلي دبي بمشاركة “عبد الله جميل وكوندي” بدلاً من البلوشي وأحمد خليل.

90″ ???? تغيير جديد في صفوف شاهر بنزول “منصوري” بدلاً من فارامارزي.

90″ الحكم يضيف خمس دقائق كوقت بدل من ضائع.

95″ ????بطاقة صفراء للاعب شاهر “خالتباري”.

95″ ???? بطاقة صفراء للاعب أهلي دبي “مرزوق”.

???? بهذه النتيجة يتقدم شباب الأهلي دبي للمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن الهلال وباختاكور، ليستعيد آماله في المنافسة على المقعد الثاني، في انتظار هدية من الهلال بهزيمة باختاكور مساء اليوم لحساب نفس الجولة الثالثة.

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