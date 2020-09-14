بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “الهلال وباختاكور” على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

يستقبل ملعب الجنوب بمدينة الوكرة قمة مباريات المجموعة الثانية بين متقاسمي الصدارة الهلال السعودي وباختكور الأوزبكي.

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ويحتل باختاكور الأوزبكي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد الهلال السعودي في المركز الثاني، بينما يأتي في المركز الثالث أهلي دبي الإماراتي برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة فريق شاهر خودرو الإيراني دون رصيد.

ويدخل حامل اللقب “الهلال” المباراة بمعنويات عالية بعدما حسم لقب الدوري السعودي لصالحه الأسبوع الماضي، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة لحسم التأهل إلى دور الـ16 مبكرًا.

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الهلال 0-0 باختكور

استاد الجنوب (قطر – الوكرة)

دوري أبطال آسيا (المجوعة الثانية – الجولة الثالثة)

تبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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