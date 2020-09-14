يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الاهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

نُقلت مباراة “الاهلي والشرطة” فى دوري أبطال آسيا على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع التسجيلات المرئية والبث الحي “اليوتيوب”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب خليفة الدولي في قطر.

تغلب فريق أهلي جدة السعودي بصعوبة شديدة على الشرطة العراقي بهدف دون رد على ستاد خليفة الدولي في قطر في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

ولعب الشرطة أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين لطرد علاء علي مهاوي في الثواني الأخيرة للشوط الأول عقب حصوله على الإنذار الثاني.

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واستغل أهلي جدة النقص العددي في صفوف منافسه وخطف هدف الفوز القاتل قبل ثلاث دقائق من النهاية بواسطة الألماني ماركو مارين.

الفوز رفع رصيد الأهلي في الصدارة إلى ست نقاط من مباراتين وتوقف رصيد الشرطة عند نقطة واحدة من مباراتين في المركز الثالث.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

كمان اعلن الاتحاد الآسيوي انسحاب نادي الوحدة الإماراتي بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل خوض المباريات المتبقية بسبب الظروف القهرية التي فرضها فيروس كورونا.

ويلعب نادي الوحدة الإماراتي لحساب المجموعة الأولى والتي تضم الأهلي السعودي والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

إليكم فيديو أهداف الاهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا

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