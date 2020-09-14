يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف أهلي دبي وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

نُقلت مباراة “أهلي دبي وشاهر خودرو” فى دوري أبطال آسيا على قناة IRIB Varzesh الإيرانية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

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اقتنص شباب الأهلي دبي الإماراتي فوزا غاليا من شاهر خوردو الإيراني بهدف دون رد على ستاد الجنوب بمدينة الوكرة في قطر، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويدين شباب الأهلي بالفضل في هذا الفوز لحارب عبد الله الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 75.

وحقق شباب الأهلي فوزه الأول بعد هزيمتين ليحصد أول ثلاث نقاط له ويحتل المركز الثالث بينما ظل شاهر خوردو في المركز الأخير بدون رصيد.

ويحتل باختكور الأوزبكي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد الهلال السعودي في المركز الثاني.

إليكم فيديو أهداف أهلي دبي وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

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