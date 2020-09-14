سوق الانتقالات: ريال مدريد ينفي مفاوضاته مع لاوتارو مارتينيز!

ذكرت تقارير إعلامية صادرة الإثنين وجود منعطف في مستقبل الدولي الأرجنتيني ومهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، لاوتارو مارتينيز باقترابه من ريال مدريد.

شبكة “ميدياسيت” الإيطالية كانت أول من كتب عن الأمر وعنها نقلت بقية الصحف، وهو أن ريال مدريد أوجد اتفاقًا مع وكيل أعمال مارتينيز.

وبالتحديد تقديم ريال مدريد للاعبه الصربي لوكا يوفيتش إضافة إلى 50 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات مارتينيز في الميركاتو الحالي.

لكن الصحف الإسبانية والإيطالية الكبرى نفت هذه الشائعة، وأكدوا أن ريال مدريد لم يتواصل في الأساس مع وكيل أعمال اللاعب.

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فقالت “”ABC في نسختها الإسبانية إنها حصلت على تصريحات من مصدر داخل ريال مدريد، ينفي الأمر جملة وتفصيلًا.

فيما نوهت يومية “كوريري ديلو سبورت” بأن مفاوضات النادي الملكي مع لاوتارو محض شائعات الميركاتو، ولم يحدث أن حدث اتصالات بينهما.

وقالت وكالة أخبار الإنتر “FcInterNews” إن وكيل أعمال لاوتارو سيجتمع مع ممثلين من الإنتر الأسبوع المقبل لمناقشة تجديد العقد.