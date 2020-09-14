سوق الانتقالات: جناح يوفنتوس “المونديالي” يقترب من جنوى

أمسى الجناح الدولي الكرواتي ولاعب يوفنتوس، ماركو بياكا، على مقربة من الانتقال إلى فريق جنوى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
بياكا هو لاعب دولي مع كرواتيا وخاض معه نهائيات كأس العالم 2018 حاصدًا ميداليته الفضية، وظهر في المباراة النهائية أمام فرنسا.
وفد اللاعب إلى صفوف يوفنتوس صيفية 2016 مقابل رسوم بلغت 23 مليون يورو، لكنه لم يستطع الانخراط في التشكيل الأساسي للبيانكونيري.
ليتم إعارته في سلسلة متتالية إلى كل من شالكه الألماني وفيورنتينا الإيطالي وأندرلخت البلجيكي، وباتت فرصة شبه منعدمة في الأستمرار مع بطل إيطاليا.
بياكا (25 عامًا) يرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد إلى صيفية 2023، ويقول تقرير من “سبورت إيطاليا” إن جنوى قد أنهى الاتفاق مع اللاعب بالفعل.
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