سوق الانتقالات: واعد ميلان على رادار ريال بيتيس وفالنسيا

لا يزال المدير الرياضي الجديد لميلان، ريكي ماسارا، يبحث عن عروض خارجية لبيع الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وخرج باكيتا (23 عامًا) من حسابات المدرب ستيفانو بيولي خاصة بعد انتداب إبراهيم دياز من ريال مدريد، ومنحه الثقة في الفترة الإعدادية.
بحسب يومية “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن ريال بيتيس وفالنسيا استفسرا عن وضعية اللاعب، الذي تبلغ قيمته التسويقية نحو 23 مليون يورو.
ودفع ميلان قرابة 40 مليون يورو في ميركاتو شتاء 2020 من أجل التعاقد مع باكيتا من فلامنجو البرازيلي، لكنه لم يترك بصمة واضحة حتى الآن.
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