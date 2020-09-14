سوق الانتقالات: فيدال يطير إلى ميلانو الليلة

ذكرت إذاعة “راديو كاتالونيا” اليوم الإثنين أن متوسط ميدان برشلونة، أرتورو فيدال، سيحل اليوم على مدينة ميلانو الإيطالية لإتمام انتقاله إلى الإنتر.

وبات وتر العلاقات مشدود بين فيدال (32 عامًا) والمدرب الجديد للبلاوجرانا، رونالد كومان، بعد أن قرر الأخير إحداث ثورة والتخلي عن الحرس القديم للنادي.

من المنتظر أن يخضع فيدال إلى الفحص الطبي باكورة غدٍ الثلاثاء، وسيصل إلى مدينة ميلانو اليوم من أجل الاتفاق النهائي على بنود العقد الذي سيربطه بالإنتر.

عقد فيدال يمتد مع برشلونة إلى صيفية 2021، ووافق النادي الكاتالوني على إنهاء عقده بالتراضي مقابل حصوله على نسبة من راتب آخر موسم 2020-2021.