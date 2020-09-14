تونالي: عندما وصل عرض ميلان أغلقت كل الأبواب

ظهر الوافد الجديد في صفوف ميلان الإيطالي، ساندرو تونالي (20 عامًا) في المؤتمر التقديمي له كلاعب رسمي في النادي اليوم الإثنين.

تونالي حقق حلم الطفولة وشدد خلال كلمته في المؤتمر أنه أغلق كل الأبواب والعروض المقدمة، عندما وصله عرض ميلان.

كاد نجم الوسط الموهوب أن ينتقل إلى العدو اللدود، إنتر ميلانو، فقد سبق ميلان بخطوة وتقدم بعرض إلى إدارة بيريشيا.

لكن رغبة تونالي حسمت الأمر، وهو أحد أفضل المواهب في الكرة الإيطالية بالوقت الحالي، ويلعب مع الآتزوري بشكل دائم في هذا العمر الصغير.

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“دائمًا ما كنت أرغب في ارتداء هذا القميص، لقد سمح لي رئيس بيريشيا بأختيار وجهتي، كان يعلم أنني أريد ميلان ويعي ما يعنيه هذا النادي بالنسبة لي”، هكذا تحدث تونالي.

وأضاف: “كان عليّ أن آتي إلى ميلان، لقد أغلقت جميع الأبواب الأخرى بمجرد وصول عرض ميلان، اضطررت إلى أن أحقق حلم طفولتي وأغلق المفاوضات مع الإنتر“.

وأردف: “جينارو جاتوزو هو قدوتي وأسطورتي ولا يزال كذلك، لقد اخترت الرقم 8 لما يمثله لي من معانٍ كثيرة، العمل مع مالديني بمثابة الصدمة لي، إنه أسطورة!”.