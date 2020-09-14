الميركاتو الصيفي | تعقد صفقة كوليبالي يحول وجهة جوارديولا نحو مدافع أتليتكو مدريد

جعلت المفاوضات المعقدة جداً مع رئيس نابولي “أوريليو دي لورينتيس” بشأن السنغالي كوليبالي مدرب مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” إلى التوجه نحو خيار آخر وهو مدافع أتليتكو مدريد “خوسيه ماريا خيمينيز“.
وأفصحت صحيفة “الآس الإسبانية” عن تقديم إدارة مانشستر سيتي بعرض مغرٍ لنظرائهم في أتليتكو مدريد يصل إلى مبلغ 90 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الأوروجوياني “خوسيه ماريا خيمينيز” في الميركاتو الصيفي الجاري.
وأضاف التقرير أن المدير الفني للروخي بلانكوس “دييجو سيميوني” رفض الأمر جملة وتفصيلا لكون المدافع خيمينيز ركيزة أساسية في الفريق.
ويعد خيمينيز واحد من خمسة أسماء غير قابلة للتفاوض على بيعها بالنسبة لفريق أتلتيكو مدريد ما جعلهم يطالبون بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 120 مليون يورو للتخلي على اللاعب لصالح مانشستر سيتي.
وشارك المدافع المحبوب لدى ديبجو سيميوني في 29 مباراة بمختلف المسابقات في الموسم الماضي مع أتليتكو مدريد والذي أنهاه في المركز الثالث بالدوري الاسباني وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد لايبزيج الألماني.
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