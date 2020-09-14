بث مباشر | شاهد أهلي دبي وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة شباب أهلي دبي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني في إحدى مباريات اليوم الاثنين 14-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “أهلي دبي وشاهر خودرو” على قناة IRIB Varzesh الإيرانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

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يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

يستقبل ملعب استاد الجنوب بمدينة الوكرة مباراة مثيرة بين متذيلي ترتيب المجموعة الثانية “أهلي دبي وشاهر خودرو”، وتضم المجوعة باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي.

ويحتل باختكور الأوزبكي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وبنفس الرصيد يتواجد الهلال السعودي في المركز الثاني، بينما يأتي في المركز الثالث والرابع كل من أهلي دبي وشاهر خودرو دون رصيد.

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