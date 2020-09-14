رياضة | بايرن ميونخ يبدأ أولى خطوات عودة الجماهير في السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يبدأ أولى خطوات عودة الجماهير في السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، على تقديم فحوص مجانية لفيروس كورونا المستجد للجماهير التي ستكون حاضرة في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني والتي ستقام في العاصمة المجرية بودابست.

وإلى جانب تذاكر دخول المباراة، سيحتاج مشجعو بايرن ميونخ إلى فحص كورونا بنتيجة سلبية باللغة الإنجليزية لدى دخولهم المجر، حيث يعرض النادي تسهيل الأمر من خلال شريكه "إيكو لوج" الذي سيزود الجماهير بتلك الخدمة في مطار ميونخ.

وسيكون بمقدور الجماهير التي تحمل تذكرة المباراة، الحضور إلى أماكن وقوف السيارات في ملعب "أليانز أرينا" في يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، وذلك لإجراء الفحص مجانا، على أن يتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني.

وتقام مباراة السوبر الأوروبي يوم 24 من الشهر الجاري في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، فيما سيتم السماح بعدد قليل من الجماهير لحضور المباراة، مع توقعات بتواجد 3000 مشجع لبايرن في الملعب.