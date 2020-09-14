رياضة | سيراميكا يفوز على القومي استعدادا لمواجهة كوكاكولا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سيراميكا يفوز على القومي استعدادا لمواجهة كوكاكولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، فوزا وديا، على حساب القومي، بستة أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالسويس، في إطار استعدادات سيراميكا، لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني.

سجل الاهداف كل من ضياء قنديل في الدقيقة 7 من الشوك الأول، وشهد الشوط الثاني خمسة أهداف عن طريق محمود المغربي "هدفين" وشادي حسين "هدفين" وطارق سامي هدف.

ويستعد سيراميكا لمباراة كوكا كولا التي ستقام في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ويتصدر الفريق جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة، قبل 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.