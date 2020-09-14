رياضة | فايلر يمنح لاعبي الأهلي "روشتة" عبور الاتحاد والتتويج بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح لاعبي الأهلي "روشتة" عبور الاتحاد والتتويج بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.
ومن المنتظر أن يمنح فايلر التعليمات الأخيرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة، استعدادًا للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام الاتحاد المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٧١ نقطة، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد، لحسم اللقب والتتويج بالدرع الخامس على التوالي.
ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والاتحاد :-
1- الأهلي 71 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- المقاولون العرب 47 نقطة.
4- بيراميدز 45 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 36 نقطة.
6- إنبي 35 نقطة.
7- سموحة 33 نقطة.
8- مصر للمقاصة 33 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- طلائع الجيش 29 نقطة.
12- نادي أسوان 28 نقطة.
13- الجونة 28 نقطة.
14- وادي دجلة 27 نقطة.
15- حرس الحدود 26 نقطة.
16- المصري 25 نقطة.
17- إف سي مصر 19 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.