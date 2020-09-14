اخبار الرياضه

رياضة | فايلر يمنح لاعبي الأهلي "روشتة" عبور الاتحاد والتتويج بلقب الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يمنح لاعبي الأهلي "روشتة" عبور الاتحاد والتتويج بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ومن المنتظر أن يمنح فايلر التعليمات الأخيرة للاعبين قبل التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة، استعدادًا للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام الاتحاد المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٧١ نقطة، ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد، لحسم اللقب والتتويج بالدرع الخامس على التوالي.

ترتيب قبل مواجهة الأهلي والاتحاد :-

1- الأهلي 71 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- المقاولون العرب 47 نقطة.

4- بيراميدز 45 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 36 نقطة.

6- إنبي 35 نقطة.

7- سموحة 33 نقطة.

Advertisements

8- مصر للمقاصة 33 نقطة.

9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

10- الإسماعيلي 30 نقطة.

11- طلائع الجيش 29 نقطة.

12- نادي أسوان 28 نقطة.

13- الجونة 28 نقطة.

14- وادي دجلة 27 نقطة.

15- حرس الحدود 26 نقطة.

16- المصري 25 نقطة.

17- إف سي مصر 19 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا