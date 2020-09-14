رياضة | الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلى يقترب بشدة من حسم الصفقة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

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وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن رغبة الجزائري يوسف البلايلي، حسمت انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أن الصفقة سيتم الإعلان عنها خلال الـ72 القادمة، مؤكداً وجود مفاوضات مكثفة مع أهلي جدة لحسم الصفقة.

الجدير بالذكر أن الجزائرى يوسف البلايلي، لاعب الأهلي السعودي قد أبدى رغبته فى الانتقال لصفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، مفضلا الأحمر على عرضي الزمالك وبيراميدز.