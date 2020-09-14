رياضة | عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري الأبطال

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم ١٨ أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم ٢٤ من الشهر نفسه.

يذكر أن المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي قد اجتمع الخميس الماضي، وقرر تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لتقام في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررًا إقامة مباريات الذهاب 25، 26 سبتمبر، ومباريات الإياب 2، 3 أكتوبر.

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وسيواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان مع حسنية أغادير في نصف نهائي الكونفيدرالية.