رياضة | عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الزمالك والرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم ١٨ أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم ٢٤ من الشهر نفسه.
يذكر أن المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي قد اجتمع الخميس الماضي، وقرر تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لتقام في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، بعدما كان مقررًا إقامة مباريات الذهاب 25، 26 سبتمبر، ومباريات الإياب 2، 3 أكتوبر.
وسيواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان مع حسنية أغادير في نصف نهائي الكونفيدرالية.
كما حدد كاف يوم ٦ نوفمبر القادم موعدًا للمباراة النهائية لدوري الأبطال دون أن يحدد مكان إقامتها.