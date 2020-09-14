رياضة | موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره أسوان، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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وينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وكان الزمالك حقق الفوز أمام نظيره الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بهدف دون رد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.