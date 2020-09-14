رياضة | الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز منذ عدة أيام عن ضم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هدرسفيلد الإنجليزي ونجم منتخب مصر الأوليمبلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير إعلامية عن قيمة انتقال رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الانجليزي لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الناديان قد امتنعا عن الإعلان عن قيمة صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

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وبحسب ماذكرته التقارير، فإن نادي بيراميدز أنهى صفقة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الانجليزي بقيمة 2.5 مليون استرليني، بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة الأمور التعاقدية والمالية.

وأشارت إلى أنه حصل على قيمة الصفقة من فيف تي إم اس التابعة للفيفا، وهي التي لديها العلم بقيمة كل الصفقات حول العالم.

يذكر أن رمضان صبحي كان قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن النادي الأهلي والتواجد مع نادي بيراميدز خلال منافسات الموسم المقبل، رغم إنهاء مسئولو القلعة الحمراء الاتفاق مع هيدرسفيلد إلا أن الوضع تغير بعد ذلك وفضل اللاعب التواجد ضمن صفوف الفريق السماوي لمدة 5 مواسم.