رياضة | برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف مهاجم الـ "تري كولور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد بعد فشل التوقيع مع الثنائي ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي، لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقاً لموقع " دون بالون " الإسباني، فإن العملاق الكتالوني يستهدف التعاقد مع المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الصيف الحالي.

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وأشار الموقع أن وولفرهامبتون مقدم بشدة على بيع اللاعب المكسيكي لكن في حال وجود عرض يتخطي الـ 40 مليون يورو.

ويبحث رونالد كومان المدير الهولندي لفريق برشلونة عن مهاجم جديد من أجل تعويض الرحيل المحتمل للنجم الاوروجواياني لويس سواريز الذي اقترب من التعاقد مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن خيمينيز قد حظي أيضاً بأهتمام من نادي يوفنتوس الإيطالي من أجل تعويض المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي رحل إلى إنتر ميامي الأمريكي.