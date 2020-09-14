رياضة | الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي.. واللاعب يرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد في الآونة الأخيرة أنباء توقيع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك، بعد اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء.

حقيقة توقيع صالح جمعة للزمالك

قال محمد صبحي، لاعب إنبي السابق، وصديق صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمرء، إنه تواصل مع صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد أزمته الأخيرة.

وأكد محمد صبحي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تحدثت مع صالح ظهر اليوم للاطمئنان عليه وهو قالي أنه ملتزم ولكنه مستاء بسبب عدم لعبه في الأهلي".

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وتابع: "صالح جمعة صديقي عندما كنا في إنبي بالناشئين، وقالي أنه وقع لنادي الزمالك منذ أسبوعين أو 3 أسابيع".

صالح جمعة يرد على أبناء توقيعه للزمالك

من جانبه رد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الأنباء المتداولة حول توقيعه لصالح نادي الزمالك، بمباركة شقيقه عبد الله جمعة لاعب الأبيض.

وقال جمعة، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "لم أوقع أو أتفاوض مع الزمالك".

وأتم صالح جمعة : "غير صحيح ما تردد بشأن فسخ تعاقدي مع الأهلي، يتبقى في عقدي موسمين بخلاف الموسم الجاري".