رياضة | أسطورة ليفربول ينتقد الحديث عن تعاقد ليفربول مع نجم البايرن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول ينتقد الحديث عن تعاقد ليفربول مع نجم البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أسطورة ليفربول جيمي كاراجر الصخب الذي دعا الريدز للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ تياجو ألكانتارا هذا الصيف، مدعيا أن ذلك "غير محترم '' للمجموعة الحالية من لاعبي خط الوسط الذين أنهوا انتظارهم الطويل لمجد الدوري الممتاز.

ارتبط اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بالانتقال إلى الأنفيلد طوال الصيف، بعد أن قاد بايرن ميونيخ إلى المجد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يعترف صراحة برغبته في ترك العمالقة الألماني.

Advertisements

ورفض كاراجر الوقوع في ضجة للتعاقد مع الإسباني، بل وصف الدعوات لوصوله بأنها "غير محترمة" للمجموعة الحالية من الأبطال، حسبما نقلت صحيفة مترو.

وقال كاراجر :"ليفربول لديه ثلاثة أو أربعة لاعبين في الفريق يتطلعون إلى المضي قدمًا، يبدو أنه يتعين عليهم البيع قبل الشراء ، كان هذا هو الحال مع ديان لوفرين. كان عليه المغادرة قبل أن يأتي الظهير الأيسر".

واختتم :"لا شك أن تياجو سيمنح خط وسط ليفربول شيئًا مختلفًا. أعتقد أن الصخب الهائل لتياجو هو القليل من عدم الاحترام للاعب خط وسط ليفربول الحالي".