رياضة | موعد مباراة الهلال ضد باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال ضد باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الهلال للاستئناف حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا، حيث سيستضيف الزعيم نظيره باختاكور الأوزبكي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجنوب بقطر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويسعى الزعيم الهلالي لتحقيق نتيطة إيجابية أمام فريق الأوزبكي، للانفراد بصدارة المجموعة الثانية حيث يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 6 أهداف خلف باختاكور المتصدر بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش.

وضربت فيروس كورونا فريق الهلال حيث تأكد إصابة 7 من لاعبي الفريق بكوفيد 19، وهم: "نواف العابد، وسلمان الفرج، محمد الواكد، ومحمد البريك، صالح الشهري، حمد العبدان"، إلى جانب إصابة مدير الكرة سعود كريري.

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وحدد رازفان لوشيسكوا المدير الفني لفريق الهلال بدائله لتعويض الغيابات في مواجهة باختاكور.

التشكيل المتوقع للهلال أمام باختاكور:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: كردي، علي البليهي، جانج هيون سو، ياسر الشهراني

خط الوسط: جوستافو كويار، كنو

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، أندريه كارييو، سيباستيان جيوفينكو