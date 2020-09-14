شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة تطالب الحكام بالابتعاد عن اللاعبين خلال الاستماع لـ«VAR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصدرت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنانيني تعليمات صارمة إلى حكام الساحة عن طريق لجنة الحكام بعدم التواجد بجوار اللاعبين اثناء استماعهم لحكم الفيديو في أي كرة جدلية في أي مباراة مقبلة لتفادي ترار ازمة استماع اللاعبين لتوجيهات وتعليمات حكم الفار بشان أي حالة تحكيمية جديلة بعدما استمع لاعبي نادي مصر لكلام حكم الفار وتأكيد على أحقية ناديهم بالحصول على ضربة جزاء في نهاية مباراتهم امام الاتحاد السكندري.

وقامت لجنة الحكام بالتنبيه على حكام الساحة بتنفيذ تعليمات اللجنة الخماسية والابتعاد عن اللاعبين خلال نقاشهم مع حكم الفيديو لتفادي مثل هذه الأمور المحرجة.