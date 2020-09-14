مرتضى منصور يستقبل نائب رئيس نفط الوسط العراقي وتوأمة بين الناديين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك هيثم عباس نائب رئيس نادي نفط الوسط العراقي اليوم الاثنين بمقر النادي. وأكد نائب رئيس نفط الوسط العراقي أنه طلب من رئيس نادى الزمالك عقد توأمة مع القلعه البيضاء وتبادل خبرات فنيه وإدارية واقامه أكاديميات مشتركه مع نادي الزمالك. وأشاد هيثم عباس بنادي الزمالك ووصفه بأنه مفخرة الوطن العربي. وقام عباس بجولة داخل نادي الزمالك تفقد فيها المنشآت الجديدة وأشاد بها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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