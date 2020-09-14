شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كاف» يخطر الزمالك بموعد مباراتي الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة نادي الزمالك رسميا بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم ١٨ أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم ٢٤ من الشهر نفسه.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور رسميا سفر بعثة الفريق الكروي الأول إلى المغرب في الحادي عشر من أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباراة الذهاب لدور نصف نهائي دوري أطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي.
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