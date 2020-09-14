شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحول تأخره إلى فوز في الوقت القاتل أمام الحرس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حول المصري البورسعيدي تأخره بهدف نظيف امام مُضيفه حرس الحدود إلى فوزًا في الوقت القاتل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمؤجل من الجولة الثامنة عشر للدوري المصري.
تقدم أحمد عبدالباسط شرويدة في الدقيقة 27 لصالح حرس الحدود ولكن المصري أدرك التعادل في الدقيقة 61 عن طريق الفلسطيني محمود وادي ثم أحرز النيجيري أوستن أموتو في الدقيقة 96 هدفاً قاتلاً منح فريقه الفوز الثاني على التوالي.
ورفع المصري رصيده بقيادة المدير الفني على ماهر إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد حرس الحدود بقيادة المدير الفني محمد حليم عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.
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