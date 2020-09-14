شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات أعلنت تتويج الأهلي بالدوري.. «المقاولون تميمة الفرحة ‏الحمراء»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أعتاب التتويج بلقب الدوري الممتاز موسم 2019-2020، حيث يفصل المارد الأحمر الفوز على الاتحاد السكندري في لقاء الفريقين الليلة بالجولة 27 للمسابقة من أجل اعلانه رسمياً بطلاً للمسابقة. نستعرض من خلال التقرير التالي المباريات التي تُوج خلالها بلقب الدوري الممتاز في العقد الأخير. في موسم 2009-2010، تُوج الأهلي من خلال الفوز على المنصورة بثلاثية نظيفة ليضمن الفريق الأحمر معانقة الدرع بشكل رسمي.

موسم 2010-2011 ينجح الأهلي في امطار شباك المقاولون العرب بخماسية معلناً عن تأمين الدرع داخل قلعة الجزيرة. ولم تُستكمل منافسات الدوري الممتاز في موسمي 2011-2012 و2012-2013.

أما عن تتويج الأهلي بالدوري في موسم 2013-2014 فتأجل للمباراة الأخيرة من عمر الدورة الرباعية المحددة لبطل المسابة وعانق الدرع بعد تعادل سلبي أمام سموحة. يعود الأهلي لتحقيق الدرع من جديد في موسم 2015-2016 بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على حساب الإسماعيلي في ملعب بتروسبورت.

وفي موسم 2016-2017 يحسم التعادل الايجابي بنتيجة 2-2 أمام مصر المقاصة بملعب الجيش الثالث بالسويس لقب الدوري للأهلي.

ويُتوج الأهلي بدرع موسم 2017-2018 بتعادل المصري والانتاج الحربي إيجابياً، حيث كان الفريق البورسعيدي هو أقرب منافسيه في تلك المرحلة بجدول الترتيب.

وفي الموسم الماضي يعود المقاولون العرب ليكون تميمة أفراح قلعة الجزيرة وينتصر الأهلي عليه بثلاثية ويعانق اللقب في 2018-2019.

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