أول رد من مرتضي منصور على جدول الدوري وأزمة مباراة الحرس :«مبهزرش في إفريقيا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك النار على لجنة المسابقات واللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بشكل مؤقت ورفض الاعتراف بالجدول الذي تم نشره فجر اليوم والذي وضح من خلال حالة التربص والتعنت ضد نادي الزمالك خصوصا في مواعيد مباريات شهر أكتوبر إصرارهم على وضع مباراة الفريق امام حرس الحدود يوم 12 أكتوبر لحرمان الفريق من السفر والراحة مبكرا قبل مباراته المصيرية امام الرجاء المغربي في نصف نهائي إفريقيا.
وحذر مرتضي منصور اعضاء اللجنة الخماسية باللعب مع الزمالك فيما يخص مبارياته الإفريقية وقال :«مبهزرش في إفريقيا» ووافقت على استكمال الدوري الباطل كونه استعدادا لإفريقيا ولأن اسمح للجنة فاشلة أن تعيق حلم ملايين الزمالك في البطولة الإفريقية.
وكان مجلس الإدارة قد اعلن سفر بعثة الفريق إلى المغرب في الحادي عشر من أكتوبر وهو ماانفردت به المصري اليوم الامر الذي يعني عدم خوض مباراة حرس الحدود.
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