شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن موعد مواجهتى الرجاء المغربى يوم 18 و24 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الزمالك عبر موقع الرسمى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حدد موعد مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 18 أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فيما حقق الفريق الأبيض الفوز بالأمس على الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد.

وجاء فوز الزمالك على الإنتاج الحربى ليستعيد الأبيض انتصاراته بعد تعادله الأخير أمام سموحة، فى الجولة السادسة والعشرين من منافسات المسابقة المحلية، ليؤجل بهذا إعلان الأهلى بطلاً للدورى، حيث أن الإخفاق أمام الإنتاج كان سيُقرب الأحمر من التتويج رسميًا من اللقب الـ 42 فى تاريخه.

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وبعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

وأصبح الأهلى فى حاجة للفوزعلى الاتحاد السكندرى بأى نتيجة اليوم، الإثنين، فى المواجهة المقرر إقامتها بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، لحسم لقب الدورى العام رسميًا، حيث من المقرر أن يواجه الفريق الأحمر نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام الساعة الثامنة والنصف.