شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاتحاد السكندري ضد الأهلي



يواجه فريق الأهلى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، نظيره الاتحاد السكندرى بإستاد برج العرب فى الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من جماهير الأهلاوية فى مصر والعالم العربى لحسم درع الدورى رسمياً.

يدخل الأهلى مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً وغستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مبلاريات وسجل لاعبوه 27 وإستقبلت شباكه 23 هدف.

الاتحاد السكندري ضد الأهلي





ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة أبرزها آليو بادجى ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدى فتحى ومحمد الشناوى ومروان محسن، وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندرى العنيد صاحب الحلول الفردية والذى يُقدم عروض جيدة لاسيما أمام الفرق الكبيرة.

وطالب فايلر لاعبيه بعلاج الأخطاء التى ظهرت فى أداء الفريق الفترة الأخيرة رغم الإنتصارات ومنها عدم التركز الدافى الجيد وهو ما تسبب فى أخطاء كثيرة للفريق وكاد يتسبب فى دخول عدة أهداف مرمى محمد الشناوى لولا رعونة مهاجمى الفرق الأخرى أو سوء التوفيق أو تألق الشناوى، مُشدداً على ضرورة تنفيذ كل لاعب المهام المطلوبة منه فى المباراة حتى يتحقق الهدف فى النهاية.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الاتحاد السكندري في موقعة حسم الدوري المصري



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي قفشة - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجايي - أليو بادجي.

الأهلي والاتحاد السكندري



فى المقابل، يدخل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه قوة المارد الأحمر وانتصاراته الأخيرة لكن المدرب المُحنك لزعم الثغر حاول تجهيز لاعبيه معنوياً جيداً للمباراة من خلال المحاضرات النظرية والتدريبات المُكثفة ودراسة الأهلى و"تحفيظ" كل لاعب مهامه فى اللقاء المرتقب.

ودخل فريق الاتحاد فى معسكر مغلق لمدة 72 ساعة، بداية من صباح أمس وحتى اليوم موعد مباراة الأهلى وذلك من أجل تجهيز اللاعبين جيداً لمواجهة الليلة عقب التعادل أمام فريق مصر بهدفين لكل فريق، فى الجولة الـ26 بالدورى حيث فضّل طلعت يوسف دخول المعسكر مُبكر من أجل إيجاد حلول للأخطاء الدفاعية القاتلة والتى أصبحت صداعا مزمنا فى رأس الجهاز الفنى لزعيم الثغر وأعد طلعت يوسف سيناريو إسقاط الأحمر خلال معسكره الأخير.