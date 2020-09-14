شكرا لقرائتكم شاهد..الزمالك يبرم توأمة مع نفط الوسط العراقى فى جلسة مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، هيثم عباس، نائب رئيس نادي نفط الوسط العراقي، اليوم، الإثنين، بمقر القلعة البيضاء، وأكد نائب رئيس نفط الوسط العراقي أنه طلب من رئيس نادى الزمالك عقد توأمة مع القلعه البيضاء وتبادل الخبرات الفنية والإدارية والتعاون المشترك فى كافة المجالات مع نادي الزمالك.

وأشاد هيثم عباس بنادي الزمالك ووصفه بأنه مفخرة الوطن العربي وقام نائب رئيس نادى نفط الوسط العراقى بجولة داخل نادي الزمالك تفقد فيها المنشآت الجديدة وأشاد بها.



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فيما كان المستشار مرتضى منصور قد أعلن تعيين محمد شقيق المجند عبد الله مسعد عنتر ابن مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، صاحب فيديو واقعة الكمسرى، فى نادى الزمالك، واستقبل منصور شقيق المجند فى مكتبه بنادى الزمالك، موضحا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بوالدة المجند من أجل الاطمئنان عليها وطلب منها أن تطلب منه أى أمر سيقوم بتنفيذه لتطلب منه تعيين شقيق المجند فى نادى الزمالك وهو ما قام منصور بتلبيته على الفور.

وقرر مرتضى منصور أن يتسلم شقيق المجند عبد الله عنتر عمله داخل مقر نادى الزمالك بداية من السبت المقبل، بعد إصدار قرار بتعيينه وتوقيع عقود بذلك، وقالت والدة المجند عبد الله مسعد عنتر ابن مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، صاحب فيديو واقعة الكمسرى، إن نجلها تعرض لموقف غير إنسانى شاهده الملايين في جميع أنحاء الجمهورية وانتفضت له جميع أجهزة الدولة المصرية .

وأضافت في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تكريم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم وسام على صدرى، مشيرة إلى أنها شاهدت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثلجت صدورهم، وأنها فخورة بتحرك جميع أجهزة الدولة لرجوع حق نجلها .