شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري ضد الأهلي ..أول طلب من نور السيد بعد استبعاده من موقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الاتحاد السكندرى إن نور السيد، لاعب وسط الفريق طلب من إدارة الاتحاد مواجهته بصاحب الوشاية التى تم نقلها إلى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق، إنه تحدث مع اللاعبين حول مستقبل المدير الفنى للفريق السكندرى، بعد قرار طلعت يوسف باستبعاده من مواجهة الأهلى، على إثر تلك الأحداث التى جاءت قبل مواجهة زعيم الثغر مع الفريق الأحمر، فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الاثنين، بالجولة الـ27 بالدورى الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واستبعد طلعت يوسف، نور السيد من معسكر الاتحاد السكندرى، على أن يناقش مجلس إدارة النادى تلك الأحداث عقب الانتهاء من مواجهة الأهلى الذى يدخل المباراة مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف، ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة.

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ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة، أبرزها آليو بادجى ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدى فتحى ومحمد الشناوى ومروان محسن، وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندرى العنيد صاحب الحلول الفردية والذى يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.

وجهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للاحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى.