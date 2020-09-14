شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يكشف عن حقيقة توقيعه لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة لإدارة النادي الأهلي حقيقة توقيعه لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، على الرغم من دخول اللاعب في مفاوضات مكثفة للانتقال للأهلي طوال الفترة الماضية، وأكد محمد إبراهيم أنه لم يوقع لبيراميدز أو لأي نادي أخر مشدداً أنه لن يوقع لأي نادي قبل موافقة المقاصة خاصة وأنه مرتبط بعقد مع الفريق الفيومي ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

ونفى مصدر مطلع داخل النادى الأهلى الأنباء التى ترددت عن وجود شرط جزائى فى عقد محمد إبراهيم مع نادى المقاصة، وبالتالى يتسنى للإدارة الحمراء دفع الشرط الجزائى وضم محمد إبراهيم دون موافقة مصر المقاصة، وقال "نلجأ للطرق الشرعية لضم أى لاعب، ومنهم محمد إبراهيم الذى يرتبط بعقد ممتد مع المقاصة حتى نهاية الموسم المقبل.. هناك أندية ترغب فى ضم اللاعب أيضاً منها بيراميدز، إلا أننا نعول على رغبة اللاعب الذى أكد أن الأهلى هو الخيار الأول بالنسبة له".

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واستطلع مسئولو الأهلى طلبات نظرائهم فى مصر المقاصة حول بيع محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى وانتقاله رسمياً لبيراميدز، ويقدم محمد إبراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

وعرض الأهلى شراء محمد إبراهيم مقابل 10 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يشترط مصر المقاصة الحصول على 30 مليون جنيه، خاصة بعد تلقى الفريق الفيومى عرضاً بهذه القيمة من بيراميدز ما يعنى أن الفرق بين عرض الأهلى وطلبات المقاصة هو 20 مليون جنيه، وحصل المقاصة على خدمات اللاعب بدون دفع أى أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته.